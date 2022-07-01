Непредоставление Украине ПДЧ в 2008 году было ошибкой, - экс-генсек НАТО Расмуссен

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает ошибкой непредоставление Плана действий по членству Украины в НАТО в 2008 году; это явилось неправильным сигналом для президента РФ Владимира Путина.

Об этом он отметил на брифинге с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком по результатам первого заседания консультационной группы по наработке гарантий безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"На всех этапах я выступал в поддержку более мощных взаимоотношений между НАТО и Украиной и я считаю, что это была ошибка - не предоставлять План действий по членству в НАТО Украине в 2008 году. Это был неправильный сигнал для Путина", — сказал он.

По мнению Расмуссена, Путин тогда подумал, что Альянс разделен и он сможет захватить территорию силой. Четким сигналом со стороны российского лидера, по мнению экс-генсека, было нападение на Грузию в 2008 году и захват Крыма и части Донбасса в 2014 году.

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"Мы должны учиться на истории, мы не должны повторять ошибок прошлого, а опыт состоит в том, что попытка примирения с диктаторами не получться, она приведет только к новому конфликту. Сейчас мы платим за ошибки, которые допустили в прошлом", — заметил Расмуссен.

В то же время, экс-генсек НАТО заявил, что не считает реалистичной аналогичную траекторию Украины в Альянс, как в Швеции и Финляндии.

"Я должен сказать, что я не думаю, что это будет реалистичным, пока будет продолжаться конфликт в Украине, пока есть еще невозвращенные территории, пока есть территории, которые еще неопределенны. Поэтому мы должны работать в очень сложной среде", — подчеркнул он.

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