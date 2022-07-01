Война в Европе за пределами Украины возможна, - глава МИД Финляндии Хаависто

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто считает, что война в Европе за пределами Украины "конечно" возможна.

Об этом он заявил в интервью каналу CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.

По его словам, из-за угрозы войны в Европе за пределами Украины важно оказывать Украине поддержку.

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"Они могут сохранить ситуацию, и в этом смысле они могут выиграть эту битву. Я думаю, что они, конечно, морально на высоте. Они очень сплочены. Им нужна наша поддержка", — заявил Хаависто, отвечая на вопрос о том, может ли Украина победить в войне против России.