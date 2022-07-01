Эстония пересмотрит свои оборонные планы с учетом уроков войны в Украине

Война в Украине внесла коррективы в военные планы Эстонии: в Министерстве обороны заявили, что оборонные планы будут пересмотрены в соответствии с военной тактикой и действиями России. Помимо поставок вооружения от союзников, Эстония намерена приобрести и собственную систему ПВО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ERR.

На протяжения четырех месяцев боев на территории Украины были применены разные сценарии ведения боя со стороны России. Эстонские военные считают, что сегодня тактика войск РФ стала классической: массированный артиллерийский удар на узкой линии фронта и дальнейший прорыв пехотными подразделениями, сообщила "Актуальная камера".

"Россия учла опыт боев за первые два месяца, где наступление по всей ширине фронта не сработало. Они сделали определенные выводы. За последние пару недель россияне сосредоточили свои артиллерийские подразделения и другие формирования в узких местах на линии фронта. Мы видели это, прежде всего, на примере Северодонецка. В итоге эта тактика дала войскам РФ локальные победы", - сказал глава отдела планирования генерального штаба Кайтселийта Янно Мярк.

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На саммите НАТО в Мадриде было принято решение направить в Эстонию дополнительные силы альянса. Таким образом, Великобритания увеличит свой воинский контингент в Эстонии до размеров бригады, а в итоге в Эстонии будет сформирована целая дивизия войск НАТО.

"На самом деле это не означает, что бригада будет все время располагаться в Эстонии. У британских военных будут конкретные задачи по обороне Эстонии, они будут приезжать сюда на учения, будут тренироваться, действовать согласно эстонскому плану обороны и плану обороны НАТО. Что касается вооружения, то пока ведутся разговоры о том, что Великобритания увеличит количество гаубиц и вертолетов", - пояснила вице-канцлер Министерства обороны Туули Дунетон.

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Эстония совместно с Латвией намерена закупить системы ПВО средней дальности. Точная сумма тендера не известна, однако в Центре оборонных инвестиций уже заявили, что на это потребуется несколько десятков миллионов евро, которые правительство должно выделить дополнительно. Ранее кабмин утвердил программу развития оборонного сектора на четыре года объемом почти 4 млрд евро. Деньги должны будут найти и в Латвии, прежде чем можно будет объявить тендер.

"Мы считаем, что процесс с оформлением тендера не затянется. Мы считаем, что выгоднее купить эти системы совместно с Латвией. Чем больше будет заказ, тем в итоге будет меньше цена для каждой страны в отдельности", - отметил руководитель отдела закупок Центра оборонных инвестиций Прийт Соосаар.

Эстония и Латвия уже связались с семью производителями таких систем из США, Израиля, Норвегии, Германии, Франции и Южной Кореи. Возможные сроки поставок составляют от 2 до 5 лет.