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Приветствую историческое решение США о предоставлении Украине нового пакета помощи, включая современные системы ПВО, - Зеленский

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Приветствую историческое решение США о предоставлении Украине нового пакета помощи, включая современные системы ПВО, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал выделение США для Украины нового пакета помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.

В сообщении отмечается: "Приветствую историческое решение США по предоставлению Украине нового пакета помощи по безопасности, включая современные системы противовоздушной обороны. Благодарю президента США за неизменное лидерство и поддержку Украины в борьбе с агрессором. Вместе - к победе!"

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Дякуємо Джо Байдену - справжньому президенту
  • Олег Кущ 3c573107
    Спасибо деду за Победу!
  • CrossFirenko
    А поки на камери вітаю, то поза камерами тихенько передаю з рук в руки послання ***** через президента Індонезії. Але не скажу що я там запропонував. Жаль, що розпатякали. Бо ми ж планували таємно....
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