Зеленский и президент Чили Борич обсудили участие чилийских специалистов в разминировании Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Чили Габриэль Борич обсудили вопросы возможного привлечения чилийских специалистов к разминированию территорий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.

"Расстояние – не помеха для дружественных стран. Рад установить контакт с новоизбранным президентом Чили Габриэлем Боричем", - написал Зеленский в твиттере в пятницу вечером.

"Поблагодарил за поддержку в ООН гуманитарной помощи для Украины. Обсудили возможность привлечения чилийских специалистов к разминированию территорий", - рассказал глава Украинского государства.

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