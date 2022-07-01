Зеленский и президент Чили Борич обсудили участие чилийских специалистов в разминировании Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский и президент Чили Габриэль Борич обсудили вопросы возможного привлечения чилийских специалистов к разминированию территорий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.
"Расстояние – не помеха для дружественных стран. Рад установить контакт с новоизбранным президентом Чили Габриэлем Боричем", - написал Зеленский в твиттере в пятницу вечером.
"Поблагодарил за поддержку в ООН гуманитарной помощи для Украины. Обсудили возможность привлечения чилийских специалистов к разминированию территорий", - рассказал глава Украинского государства.