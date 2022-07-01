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Еще двум пленным британцам грозит смертная казнь в "ДНР", - СМИ

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Еще двум пленным британцам грозит смертная казнь в "ДНР", - СМИ
Российские государственные СМИ сообщили об обвинении в найме еще двух попавших в плен граждан Великобритании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По сообщениям, обвинения предъявили двум подданным Великобритании - Дилану Хилли и Эндрю Хиллу, якобы взятым в плен на заводе Ильича в Мариуполе и в Николаевской области. Британцев обвиняют в "участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников".

Напомним, в начале июня так называемый "Верховный суд ДНР" приговорил к смертной казни трех иностранцев, воевавших на стороне Украины, за якобы "наемство и насильственній захват власти группой лиц".

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Мокшанське ***** зовсім дахом поїхало.
    Ніхто ж не думає, що це ордловські мавпи, самостійно, вирішили побикувати?
  • Nikolai Chizhevsky
    а це що за лайно таке "Верховний суд ДНР"
  • Danilo Kosmina 10be22a1
    сподіваюсь Венедіктова вже возбудІлась проти усІх учасників судового фарсу казкової імперії Лугандонія, вона ж - Шостий Рим?
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