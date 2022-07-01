Российские оккупанты анонсировали удар по Одессе кассетными боеприпасами
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское официальное издание РИА "Новости".
Как заявил оккупант "киевским режимом осуществляется подготовка очередной изощренной провокации с целью обвинения Вооруженных Сил России в убийстве мирных жителей (в том числе несовершеннолетних) и целенаправленном разрушении гражданской инфраструктуры с использованием запрещенных международными соглашениями кассетных боеприпасов".
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По словам Мизинцева, планируется устроить инсценировку поражения одного из социальных объектов. Он заявил, что уже была набрана "массовка" (до 30 человек), которые исполнят роли погибших и пострадавших. Всем участникам постановочных сцен после проведения видеосъемок предусмотрено денежное вознаграждение в размере $500, продолжил генерал-полковник.
При этом, как он отметил, им уже выплатили по 100 долларов каждому.
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