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Российские оккупанты анонсировали удар по Одессе кассетными боеприпасами

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Российские оккупанты анонсировали удар по Одессе кассетными боеприпасами
Один из руководителей российских оккупантов – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Киев готовится сбрасывать на Одессу кассетные боеприпасы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское официальное издание РИА "Новости".

Как заявил оккупант "киевским режимом осуществляется подготовка очередной изощренной провокации с целью обвинения Вооруженных Сил России в убийстве мирных жителей (в том числе несовершеннолетних) и целенаправленном разрушении гражданской инфраструктуры с использованием запрещенных международными соглашениями кассетных боеприпасов".

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По словам Мизинцева, планируется устроить инсценировку поражения одного из социальных объектов. Он заявил, что уже была набрана "массовка" (до 30 человек), которые исполнят роли погибших и пострадавших. Всем участникам постановочных сцен после проведения видеосъемок предусмотрено денежное вознаграждение в размере $500, продолжил генерал-полковник.

При этом, как он отметил, им уже выплатили по 100 долларов каждому.

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Топ комментарии

  • Ustym Karmaliuk
    русня кончені виродки.
  • spase boy
    Кілька кроків для припинення війни і поразки Росії.

    1. У відповідь на удари по українських містах потрібно нанести удари по метро Москви, по кацапських вокзалах і других об єктах
    інфроструктури. Чим більше подохне кацапів, тим скоріше вони задумаються для чого їм війна з Україною.
    Щоб завдати цих ударів ніякої нової зброї не потрібно. Потрібно тільки заслати в кацапію 2-3 ДРГ.

    2.США і ЄС повинні на декілька місяці зняти санкції для Ірану і Венесуели, тоді вартість нафти впаде до 20-30 долларів, вартість
    газу також впаде в декілька разів. Тому що вартість газу прив язана до формули на нафту. От тоді кацапня заскулить.

    3.Самий більший удар для кацапів - це дестабілізація обстановки у самій росії, але наша влада для цього нічого на жаль не робить.

    4. На террор росії потрібно відповідати точно ж так. Око за око, зуб за зуб.
    Для досягнення перемоги у війні всі способи хороші.
  • Dust
    реально генерал-полковник ?

    звичайна "чмоня"
    дегенеративна істота

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