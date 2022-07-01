Внутренним переселенцам станет проще зарегистрироваться и получить выплаты, - Верещук
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Правительство приняло постановление, упрощающее и ускоряющее постановку ВПЛ на учет и получение социальных выплат.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Кроме того, сегодня же Верховная Рада приняла закон №7310, направленный на упрощение и ускорение выдачи ВПЛ свидетельств о рождении и смерти.
"Эти и многие другие законодательные изменения были бы невозможны без наших общественных организаций. Я знаю их вклад, а они знают, как я им благодарна", - подчеркнула министр.
По ее словам, в основе многих шагов государства по ВПЛ лежат экспертные знания и практический опыт именно общественных организаций.
"Но их главный вклад – это неравнодушие и преданность делу", - написала Верещук.