Новости • Война

Ким об эвакуации из прифронтовых районов Николаевщины: Чуть ли не палками выгоняем

9 68018
Ким об эвакуации из прифронтовых районов Николаевщины: Чуть ли не палками выгоняем
Власти Николаевщины призывают эвакуироваться жителей прифронтовых населенных пунктов области, однако многие отказываются.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Мы вывезли оттуда всех, кто этого хотел, а теперь чуть ли не "палками выгоняем" остальных. Они отказываются, подписывают документы об отказе, не хотят ехать оттуда. Нам приходится туда ездить, привозить еду, уговаривать, чтобы они эвакуировались".

Возможность их вывезти есть, и предложения от нас тоже есть. У нас достаточно транспорта и людей, которые этим занимаются", – отметил он.

Читайте также: Утром Николаев подвергся ракетным обстрелам, 1 ракету сбила ПВО. Есть прилет по предприятию, - Ким

По словам Кима, возможна эвакуация и в Николаев, и в другие регионы Украины, и за границу.

"Мы перевозим в Николаев, потом службы разбираются, кто куда может уехать. Внутри региона, за пределы региона, у нас есть партнерские отношения с другими областями и странами. Они принимают наших людей и готовы там помогать", - добавил глава ОВА.

Утром 1 июля Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны российских оккупантов – по городу было выпущено 12 ракет. 29 июня оккупанты ударили в многоэтажку в Николаеве, погибли 8 человек.

Топ комментарии

  • Welt Schmerz
    На жаль, є у частини наших людей щось таке дарвінівське, суїцидальне/ґавтодеструктивне...
    Голосування у 2019 хоча б узяти.
  • Royal Flush d24c21f6
    принудительная эвакуация вглубь своей территории, называется - интернирование и является обычной практикой ведения боевых действий. ферштейн?
  • Andy S 89bd7d80
    Потому что у некоторых ненормальных могут быть нормальные дети, которые имеют шанс вырасти и понять, что ты либо подготовленный и хорошо оснащенный боец, либо жертва, которая с высокой степенью вероятности скоро погибнет. И если ты попадаешь во вторую категорию, то лучше уехать подальше, пока есть возможность. Но дети маленькие и зависят от своих глупых родителей, вот ради них и нужно делать подобные рейды с принудительной эвакуацией.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости