Тайра рассказала о российском плену: "Держали в Донецком СИЗО, отношение было ужасным. В камере три на шесть метров - 22 женщины и десять кроватей"

Украинский парамедик Юлия Паевская (Тайра) рассказала, что российские оккупанты держали ее в Донецком СИЗО в маленькой камере вместе с еще 21 женщиной.

Об этом она сообщила в интервью Deutsche Welle, передает Цензор.НЕТ.

"В последнее время меня держали в Донецком СИЗО. Там осталось очень много наших пленных. Отношение ужасное. Кормят более-менее, умереть от голода не удастся. Но в последнюю неделю нам даже мыла не дали.

В камере - 22 женщины, камера три на шесть метров, десять коек. Другие также не имели никакой информации о семьях и детях. Их психологическое состояние было просто ужасным, но большинство из них держались очень достойно.

Это были украинки из рядов Вооруженных сил и Нацгвардии, там были девушки из "Азова" и были также гражданские. Там действует система "фильтрации", то есть они берут госслужащих и проверяют на сотрудничество с "оккупационными войсками", – рассказала она.

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По ее словам, отношение оккупантов в плену было ужасным, они не дали никаких комфортных для женщины вещей.

"В чем я была – это один комплект белья, одни брюки, кроссовки и немного одежды, и все. Все остальное у меня отобрали, у меня ничего не было. Мне не предоставили ни телефонную связь, ни медицинскую помощь. Как-то позже фельдшер мне помогла, и это было очень достойно, но однажды. Я не буду говорить о пытках и психологическом давлении, хотя оно было страшным, пока не завершится следствие", – сказала Паевская.

По словам парамедика, оккупанты обвинили ее по "расстрельной" статье: "Я была очень удивлена. Я говорила, что я выполняла свою присягу, я давала присягу народу Украины и действовала на территории своего государства, в Мариуполе. На что они говорили, что это была территория "ДНР".

Тайра рассказала, что оккупанты говорили ей, что она - уже мертвец и ей лучше покончить с собой.

Также захватчики использовали физическое и психологическое насилие.

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Кроме того, по словам Тайры, в плену оккупантов находится медик на 7-м месяце беременности.

Парамедик считает, что в первую очередь нужно освобождать из плена раненых и женщин.