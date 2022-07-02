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Монастырский о подготовке к обучению офлайн: "В большинстве школ есть укрытия"

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Монастырский о подготовке к обучению офлайн: "В большинстве школ есть укрытия"
В большинстве украинских школ есть укрытия, которыми можно воспользоваться в случае воздушной тревоги.

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский, сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал о готовности украинских учебных заведений к началу следующего учебного года, безопасности пребывания во время воздушных угроз, протоколе действий в случае сигнала.

"В большинстве школ есть укрытия, которыми можно воспользоваться. В настоящее время специальным местным комиссиям предоставляются рекомендации, которые разрабатывает ГСЧС Украины. Они проводят аудит этих помещений", — сказал глава МВД.

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По его словам, требование такое: чтобы в нескольких метрах ходьбы от школы были защитные сооружения, где можно находиться во время тревоги.

"Для большинства родителей аргументом является, если дети во время тревоги будут в безопасном месте в школе - это лучше, чем они будут находиться дома или в другом месте. О них позаботятся и у детей будет должное образование", — подчеркнул Денис Монастырский.

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Топ комментарии

  • Sveta Alex
    в Мариуполе под драмтеатром тоже было укрытие ..на заметку зеЧму-монастырскому.
  • Amber
    МоняСтирський , про яке навчання йдеться під час війни ??

    Ви там на Банковій , мабуть , блекоти об'їлись чи не дружите
    зі здоровим глуздом зовсім !!
  • Andy S 89bd7d80
    Да-да, так и вижу, как в течение месяца воздушная тревога звучит по 5-7 раз в день, иногда отбоя нет в течение часа, и каждый раз абсолютно все ученики дружно за 4 минуты эвакуируются в какой-то подвал. Потому что через 5 минут ракета может прилететь из Беларуси, и хорошо, если старые подвалы и бомбоубежища школ выдержат ее попадание.
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