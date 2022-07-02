Франция и Австралия заявили о создании новых оборонных проектов

Франция и Австралия подтверждают свою солидарность с Украиной в контексте российской военной агрессии, а также заявляют о создании новых совместных проектов в области обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в совместном коммюнике, размещенном на сайте Елисейского дворца по результатам встречи президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе в Париже.

""Мы осуждаем незаконное вторжение россии в Украину и напоминаем о нашей солидарности с правительством и народом Украины. Мы согласились продолжать вместе выступать в защиту международного порядка, основанного на нормах права и целостности международного права, необходимых для нашей общей безопасности и процветания как в Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе", – отмечается в коммюнике.

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"Из-за последствий российской агрессии для продовольственной безопасности Австралия поддержит инициативу FARM (Food and Agricultural Resilience Mission), начатую Францией, в том числе путем продолжения финансирования Системы информации о рынке сельскохозяйственной продукции, которая играет ключевую роль в передаче данных по поставке основных пищевых продуктов", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Франция и Австралия сформируют новые отношения в области обороны. Страны будут укреплять сотрудничество и обмен информацией относительно общих интересов безопасности, в частности, через оперативное взаимодействие и обмен разведывательными данными.

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Они также планируют активно участвовать в региональных форумах и активизировать сотрудничество в сфере безопасности со странами Тихого океана, в частности, по морскому наблюдению, совместно с региональными агентствами, и в Индийском океане, в том числе в сотрудничестве с Индией.

Отмечается, что страны будут поддерживать взаимные развертывания и проводить больше общих морских мероприятий на службе международного порядка, основанного на нормах права. Они также рассмотрят инициативы по углублению и содействию лучшему взаимному доступу к их оборонным объектам, опираясь на давно заключенные соглашения о взаимной материально-технической поддержке.

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Также страны будут исследовать инициативы по расширению сотрудничества между их отраслями промышленности с целью поддержки и предоставления возможностей соответствующим силам обороны.

"Мы будем изучать перспективы сотрудничества по стратегическим космическим вопросам, таким как космическая разведка, с целью продвижения безопасного, стабильного и защищенного космоса, а также для обеспечения свободы доступа и действий в космосе", – говорится в коммюнике.

Кроме того, Франция и Австралия заявили, что будут укреплять сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом и насильственным экстремизмом, а также будут изучать новые сферы сотрудничества для повышения устойчивости в сфере кибернетики, критически важных технологий и критической инфраструктуры.

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