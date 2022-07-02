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Франция и Австралия заявили о создании новых оборонных проектов

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Франция и Австралия заявили о создании новых оборонных проектов
Франция и Австралия подтверждают свою солидарность с Украиной в контексте российской военной агрессии, а также заявляют о создании новых совместных проектов в области обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в совместном коммюнике, размещенном на сайте Елисейского дворца по результатам встречи президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе в Париже.

""Мы осуждаем незаконное вторжение россии в Украину и напоминаем о нашей солидарности с правительством и народом Украины. Мы согласились продолжать вместе выступать в защиту международного порядка, основанного на нормах права и целостности международного права, необходимых для нашей общей безопасности и процветания как в Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе", – отмечается в коммюнике.

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"Из-за последствий российской агрессии для продовольственной безопасности Австралия поддержит инициативу FARM (Food and Agricultural Resilience Mission), начатую Францией, в том числе путем продолжения финансирования Системы информации о рынке сельскохозяйственной продукции, которая играет ключевую роль в передаче данных по поставке основных пищевых продуктов", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Франция и Австралия сформируют новые отношения в области обороны. Страны будут укреплять сотрудничество и обмен информацией относительно общих интересов безопасности, в частности, через оперативное взаимодействие и обмен разведывательными данными.

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Они также планируют активно участвовать в региональных форумах и активизировать сотрудничество в сфере безопасности со странами Тихого океана, в частности, по морскому наблюдению, совместно с региональными агентствами, и в Индийском океане, в том числе в сотрудничестве с Индией.

Отмечается, что страны будут поддерживать взаимные развертывания и проводить больше общих морских мероприятий на службе международного порядка, основанного на нормах права. Они также рассмотрят инициативы по углублению и содействию лучшему взаимному доступу к их оборонным объектам, опираясь на давно заключенные соглашения о взаимной материально-технической поддержке.

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Также страны будут исследовать инициативы по расширению сотрудничества между их отраслями промышленности с целью поддержки и предоставления возможностей соответствующим силам обороны.

"Мы будем изучать перспективы сотрудничества по стратегическим космическим вопросам, таким как космическая разведка, с целью продвижения безопасного, стабильного и защищенного космоса, а также для обеспечения свободы доступа и действий в космосе", – говорится в коммюнике.

Кроме того, Франция и Австралия заявили, что будут укреплять сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом и насильственным экстремизмом, а также будут изучать новые сферы сотрудничества для повышения устойчивости в сфере кибернетики, критически важных технологий и критической инфраструктуры.

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Топ комментарии

  • Urs
    всё? обидки за подлодки как рукой сняло??
    Вот что путин страхотворящий делает!
  • Olena Lynch
    Я помню как старая ведьма Меркель изошла на дерьмо ,когда наша армия впервые выстрелила из Байрактара по кацапам на нашей же территории. Как она орала что мы не имеем право этого делать , старая сволочь , защищала своего хутина как могла. И до последнего расскзывает всем как она всё правильно делала. Ненавижу паскуду с ее "Альтенативы Минским договорённостям нет. "
  • три - пятнадцать
    бачите де мікрона? - шукайте там кацмоль - вони паром ходять...
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