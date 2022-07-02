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ВСУ успешно бьют из РСЗО HIMARS по российским командным пунктам, - Пентагон

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ВСУ успешно бьют из РСЗО HIMARS по российским командным пунктам, - Пентагон
Украинские войска успешно используют усовершенствованную ракетную систему High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) для поражения российских командных пунктов и ослабления их возможностей на поле боя.

Об этом сообщил высокопоставленный представитель министерства обороны США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Украинцы тщательно выбирают цели, уничтожение которых будет подрывать усилия России более систематически и точно, чем посредством артиллерийских систем меньшей дальности", – сказал чиновник.

Представитель Пентагона отметил, что Украина находится в начале использования HIMARS, но украинские военные уже эффективно используют эти системы после короткого периода обучения, который недавно закончился.

Как уточняется, дальность HIMARS составляет более 60 километров, это позволяет ВСУ наносить удары издалека и с большей точностью, чем с помощью артиллерии меньшей дальности.

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Топ комментарии

  • Voc Vox
    Гостьова трибуна у ВР під час сьогоднішніх виступів Урсули фон дер Ляєн та гундосого
  • Eight Wonder 56eae116
    Никто даже не сомневается в ЗСУ, только вот больше оружия нужно и тогда руцуке ваньки поедут в раисю уже не камазами а эшелонами.
  • Sophia-Maria Duglass
    Да Химарсам - начхать . Они будут лупить врага до полного освобождения Украины . А свои писульки пусть дума засунет в дупу хутину
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