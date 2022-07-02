ВСУ успешно бьют из РСЗО HIMARS по российским командным пунктам, - Пентагон

Украинские войска успешно используют усовершенствованную ракетную систему High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) для поражения российских командных пунктов и ослабления их возможностей на поле боя.

Об этом сообщил высокопоставленный представитель министерства обороны США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Украинцы тщательно выбирают цели, уничтожение которых будет подрывать усилия России более систематически и точно, чем посредством артиллерийских систем меньшей дальности", – сказал чиновник.

Представитель Пентагона отметил, что Украина находится в начале использования HIMARS, но украинские военные уже эффективно используют эти системы после короткого периода обучения, который недавно закончился.

Как уточняется, дальность HIMARS составляет более 60 километров, это позволяет ВСУ наносить удары издалека и с большей точностью, чем с помощью артиллерии меньшей дальности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еще четыре HIMARS Украина получит в середине лета, - Пентагон