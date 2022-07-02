Путин мобилизует российскую экономику для обеспечения войны против Украины, - ISW

Президент России Владимир Путин, вероятно, мобилизует российскую экономику и промышленность для поддержки текущих военных усилий в Украине.

Об этом говорится в аналитической записке американского Института изучения войны (ISW) по оценке российской наступательной кампании 1 июля, передает Цензор.НЕТ.

Кремль предложил Госдуме РФ принять поправку в федеральные законы об обеспечении вооруженных сил РФ, которая вводит "специальные меры в экономической сфере", обязывающие российские предприятия, независимо от формы собственности, предоставлять необходимое обеспечение "специальным военным и контртеррористическим операциям", отмечают в ISW.

Поправка запрещает российским предприятиям отказываться принимать государственные заказы для проведения таких операций и позволяет Кремлю изменять контракты и условия труда рабочих, например, заставлять их работать в ночное время или по праздникам.

В описании поправки Кремль отметил, что продолжающаяся в Украине так называемая "специальная военная операция" выявила дефицит поставок, в частности - материалов, необходимых для ремонта военной техники, и заявил, что российским чиновникам необходимо "концентрировать усилия в отдельных секторах экономики".

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Кроме того, отмечается, что российские власти, вероятно, принимают меры по интеграции Запорожской атомной электростанции (АЭС) в российскую энергетическую систему, что противоречит предыдущим заявлениям России о том, что Запорожская АЭС будет продавать электроэнергию Украине.