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Белорусским врачам сообщили о запрете выезда за пределы страны, - Генштаб ВСУ

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Белорусским врачам сообщили о запрете выезда за пределы страны, - Генштаб ВСУ
В вооруженных силах республики Беларусь продлили сроки проведения мобилизационного учения до 9 июля текущего года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях, по имеющейся информации, в вооруженных силах республики Беларусь продлены сроки проведения мобилизационного учения до 9 июля текущего года (предыдущие сроки 22 июня - 1 июля 2022 года). В рамках проведения указанных мероприятий через военные комиссариаты Гомельской области продолжается вручение повесток", — говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечают в Генштабе ВСУ, врачи уведомлены о запрете выезда за пределы страны.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
  • Alex Tiger
    Картофельный дуче готовится к войне. Возможно, дурачком прикидается перед членоголовым фюрером расеи ******, срущим в чемодан. Но я думаю, не стоит так рисковать уссатому Луке, потому что наши ВСУ, закаленное в боях быстренько превратит бульбашей в кучи вонючей падали, если они рискнуть перейти нашу границу.
  • Олег Кущ 3c573107
    Айболита в Африку не пускают. Пичаль
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