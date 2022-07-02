Белорусским врачам сообщили о запрете выезда за пределы страны, - Генштаб ВСУ

В вооруженных силах республики Беларусь продлили сроки проведения мобилизационного учения до 9 июля текущего года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях, по имеющейся информации, в вооруженных силах республики Беларусь продлены сроки проведения мобилизационного учения до 9 июля текущего года (предыдущие сроки 22 июня - 1 июля 2022 года). В рамках проведения указанных мероприятий через военные комиссариаты Гомельской области продолжается вручение повесток", — говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечают в Генштабе ВСУ, врачи уведомлены о запрете выезда за пределы страны.

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