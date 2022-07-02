Жители Херсонщины оказывают тотальное сопротивление оккупантам. Руководство захватчиков передвигается с охраной, в бронированных машинах и бронежилетах - Генштаб
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Местные жители продолжают оказывать тотальное сопротивление оккупантам в Херсонской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
"Российские оккупанты и их посепаки боятся сопротивления местного населения, которое нарастает в частности в Херсонской области. Руководство захватчиков передвигается с большим количеством охраны, в бронированных машинах и бронежилетах. Местные жители продолжают оказывать тотальное сопротивление", — говорится в сообщении.
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