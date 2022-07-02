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Жители Херсонщины оказывают тотальное сопротивление оккупантам. Руководство захватчиков передвигается с охраной, в бронированных машинах и бронежилетах - Генштаб

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Жители Херсонщины оказывают тотальное сопротивление оккупантам. Руководство захватчиков передвигается с охраной, в бронированных машинах и бронежилетах - Генштаб
Местные жители продолжают оказывать тотальное сопротивление оккупантам в Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Российские оккупанты и их посепаки боятся сопротивления местного населения, которое нарастает в частности в Херсонской области. Руководство захватчиков передвигается с большим количеством охраны, в бронированных машинах и бронежилетах. Местные жители продолжают оказывать тотальное сопротивление", — говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Alex Tiger
    Жители Херсонской и Запорожской областей не виноваты, что ЗЕленая плесень из ОПы приказала разминировать 4 моста и 6 дамб на Чонгаре, что-бы кацапы за 6 часов с начала войны захватили всю Херсонскую обл. и дали воду в Крым и захватили самую крупную в Европе Запорожскую АЭС и дали эл.энергию в окупированный кацапами Крым. Они сопротивляются на зло продажной ЗЕленой срани и вскоре их освободят наши ВСУ.
  • Danger Zone
    Ну, и какое отношение к народному сопротивлению имеет власть предавшая Херсонцев в начале войны - все силовые структуры в панике бежали ночью в Николаев. Сейчас ещё твари с марафона припишут это зелёной шобле. Люди сами на свой страх и риск, как могут, ******** рашистов - без зеленского.
  • VOLVO XC 70
    да все те ******* Крым Херсон Запорожье это кадры Вовы.. Дерьмо и они несут прямую персональную ответственность.. вывод то каков черт Баканов вообще не проверял на наличие глистов кандидатов на посады.... да и чему удивлятся --если его дружбан оказался МЕГА РЕЗИДЕНТОМ ОТ РАШКИ ВОЗГЛАВЛЯЛ КОНТРАЗВЕДКУ СБУ-- ПАН НАУМЕНКО... даже у Яныка такого прокола не было...
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