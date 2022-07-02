Войска РФ наступают на Лисичанск и перегруппировываются возле Славянска, - ISW

Российские вооруженные силы продолжали в пятницу попытки окружить Лисичанск и проводили наступательные операции к югу и юго-западу от города.

Об этом свидетельствуют данные американского Института изучения войны (ISW) по оценке российской наступательной кампании 1 июля, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что войска РФ не достигли шоссе Бахмут – Лисичанск, но не дают украинским силам возможности использовать его, продолжая артиллерийские и авиационные обстрелы позиций ВСУ вдоль дороги.

Кроме того, армия РФ сосредоточилась на перегруппировке и улучшении своих тактических позиций севернее Славянска, вероятно, с целью возобновления наступления на город.

ВСУ, в свою очередь, совершают точечные удары по российским складам снабжения и транспортным средствам вблизи Изюма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ отразили два массированных наступления войск РФ - в направлении Верхнекаменки и желатинового завода, - Гайдай. ФОТО

Также говорится, что 1 июля Россия продолжала обстреливать украинские позиции вокруг Харькова, но не проводила там наступательных операций.