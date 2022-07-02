Боррель об ударе войск РФ по Одесчине: Ответственные за военные преступления будут привлечены к ответственности
1 56116
ЕС осуждает ракетные удары России по Одесской области и считает очередную атаку военным преступлением.
Об этом в твиттере сообщил Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ.
Официальный Брюссель требует от РФ прекратить наносить удары по мирному населению.
"Лица, ответственные за действия, являющиеся военными преступлениями, будут привлечены к ответственности в соответствии с международным правом", - заявил Боррель.