Боррель об ударе войск РФ по Одесчине: Ответственные за военные преступления будут привлечены к ответственности

ЕС осуждает ракетные удары России по Одесской области и считает очередную атаку военным преступлением.

Об этом в твиттере сообщил Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ.

Официальный Брюссель требует от РФ прекратить наносить удары по мирному населению.

"Лица, ответственные за действия, являющиеся военными преступлениями, будут привлечены к ответственности в соответствии с международным правом", - заявил Боррель.

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