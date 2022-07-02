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Боррель об ударе войск РФ по Одесчине: Ответственные за военные преступления будут привлечены к ответственности

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Боррель об ударе войск РФ по Одесчине: Ответственные за военные преступления будут привлечены к ответственности
ЕС осуждает ракетные удары России по Одесской области и считает очередную атаку военным преступлением.

Об этом в твиттере сообщил Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ.

Официальный Брюссель требует от РФ прекратить наносить удары по мирному населению.

"Лица, ответственные за действия, являющиеся военными преступлениями, будут привлечены к ответственности в соответствии с международным правом", - заявил Боррель.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Как МН17 судят - 8 лет ? И про ***** ни гугу ?
  • Vika Lysenko
    Что значит , какие - то там ответственные ⁉️ВИНОВАТЫ ВСЕ РАШИСТЫ , они ПОДДЕРЖИВАЮТ КРОВАВЫЙ ТЕРРОР ‼️ПОЧЕМУ НЕ ГОВОРИТЕ ,что РФ страна ТЕРРОРИСТКА ВО ГЛАВЕ С МАНЬЯКОМ диктатором ПАЛАЧЕМ ПУТЛЕРОМ ⁉️
  • afuster25
    Як яким? Черговою порцією стурбованості. А взагалі, це вже якась глобальна шизофренія людей на планеті. Як можно, дивлячись на те, що у 21 столітті робить тупін у світі і так його жахатись, жидко срати? Що ж це за люди живуть на Землі, які як раби смердючи дозволяють таким виродкам таке творити?
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