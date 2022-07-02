Общие боевые потери РФ с начала войны - около 35 870 человек, 217 самолетов, 186 вертолетов, 1582 танка и 3737 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 2 июля потери личного состава противника составляют около 35 870 человек.