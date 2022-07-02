Общие боевые потери РФ с начала войны - около 35 870 человек, 217 самолетов, 186 вертолетов, 1582 танка и 3737 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 02.07 ориентировочно составляют:
личного состава - около 35870 (+120) человек ликвидировано,
танков - 1582 (+5) ед,
боевых бронированных машин - 3737 (+1) ед,
артиллерийских систем - 800 (+4) ед,
РСЗО - 246 (+0) ед,
средства ПВО - 105 (+0) ед,
самолетов - 217 (+0) ед,
вертолетов - 186 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 653 (+8),
крылатые ракеты – 144 (+1),
корабли/катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2614 (+4) ед,
специальная техника – 61 (+0).
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"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", — говорится в сообщении.