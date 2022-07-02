Санкции против России недостаточны, их необходимо усилить, - МИД Польши

Нынешние санкции против россии недостаточны, необходим новый пакет санкций.

На этом во время совместной пресс-конференции с главой МИД Финляндии Пеккой Гаависто в пятницу в Хельсинки заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российский режим нужно изолировать от международного сообщества и экономики. Нынешних санкций недостаточно, мы должны продолжать работу над новым пакетом ограничительных мер", - подчеркнул Рау.

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Он отметил, что Польша приветствует подачу заявки Финляндии на членство в НАТО, отметив, что ее вступление в Альянс значительно усилит безопасность и политическую стабильность в районе Балтийского моря.

Он также поблагодарил Финляндию за солидарность и поддержку Украины.

В свою очередь Гаависто заявил, что его страна солидарна с Украиной, на которую напала рф. Он проинформировал, что Финляндия приняла у себя более 20 тыс. беженцев из Украины, его страна выделила также 70 млн евро средства на восстановление Украины.

Финский министр отметил, что российская агрессия против Украины 24 февраля ускорила процесс интеграции его страны в НАТО.