Около 4 утра оккупанты ударили ракетами по Немышлянскому району Харькова. У Богородичного враг понес потери и отступил, - Синегубов

Сегодняшнее утро для харьковчан было особенно неспокойным. Около 4 утра оккупанты коварно попали ракетами по Немышлянскому району. На месте работают правоохранители. К счастью, пострадавших нет.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"На территории области враг наносил удары по городам и селам Изюмского, Чугуевского, Харьковского, Богодуховского и Лозовского районов. В течение суток оккупанты из ракетных и артиллерийских систем обстреливали села Уды и Черкасская Лозовая, пгт Донец, города Дергачи и Барвенково. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В результате обстрелов произошли возгорания лесополос. В Золочевской громале оккупанты обстрелами из артиллерии фактически разрушили детский сад", - отмечает глава региона.

В течение суток получили ранения 4 мирных жителей области: 2 человека в Изюмском районе, 1 - в Харьковском, 1 - в Лозовском.

"Самые активные боевые действия на территории области происходят на Харьковском и Изюмском направлениях. Севернее Харькова оккупанты ведут оборонительные бои и сосредоточены на сдерживании действий ВСУ. В районе Изюма россияне пытались вести штурмовые действия в направлении Богородичного, но понесли потери и отступили. пытается улучшить систему обеспечения своих войск", – отметил Синегубов.

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