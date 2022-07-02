Предотвращена утечка оборонной информации через даркнет. Задержан корректировщик ракетных ударов по Бахмуту, - СБУ. ВIДЕО

С начала полномасштабной агрессии РФ Служба безопасности нейтрализовала более 1 тыс. хакерских атак и кибер-инцидентов, организованных оккупантами против ІТ-систем стратегически важных объектов Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Кроме того, заблокировано около полутора тысяч российских интернет-ресурсов, которые враг использовал для проведения информационных диверсий и распространения кремлевской пропаганды.

"Среди последних спецопераций - в Киеве киберспециалисты СБУ обезвредили преступную группировку, которая сбывала данные по оборонным предприятиям и специализированным учреждениям сферы связи и защиты информации. Полученные сведения они продавали через анонимную интернет-платформу даркнет".

В состав преступной группы входил работник Государственной налоговой службы, который имел доступ к закрытым базам данных украинских предприятий", - отмечают в СБУ.

Свои "услуги" предлагали на тематических форумах анонимной сети за разные суммы в криптовалюте.

Кроме того, как отмечается, в Киеве обнаружена и нейтрализована российская агентура, которая разведывала оборонные позиции ВСУ и Теробороны, а также передавала агрессору информацию об общественно-политической обстановке (в т.ч. о проукраинских деятелях культуры, медиа и т.п.) в столице и области .

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Для обмена разведданными и их передачи кураторам из Москвы использовали мессенджеры.

"Деятельность вражеских агентов координировала директор одной из киевских школ. В случае захвата столицы захватчики обещали ей должность "министра образования" в рядах оккупационной администрации. Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили агентурную группу и задержали ее координатора", - добавили в СБУ.

В настоящее время материалы производства направлены в суд. Предательнице грозит наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

По данным СБУ, в Донецкой области задержан корректировщик ракетных обстрелов. Злоумышленник собирал координаты перемещения техники и дислокации подразделений ВСУ в районе Бахмута.

Установлено, что задержан рецидивист, который трижды был осужден за совершение тяжких преступлений. Полученные геолокации он планировал передать по мессенджеру на аккаунт, зарегистрированный на российский номер мобильной связи.

Правоохранители задержали его при попытке фото- и видеосъемки одного из украинских военных объектов.

Также по материалам СБУ сообщается о подозрении одному из пропагандистов террористической организации "ДНР". Предатель публично поддерживал полномасштабное вторжение РФ и продвигал идеи так называемой "русификации Донбасса".

Для распространения кремлевской пропаганды блогер создал каналы на You tube и в Telegram. В настоящее время продолжаются комплексные меры по их блокированию и привлечению злоумышленника к ответственности.

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Кроме того, сообщается, что в Винницкой области нейтрализованы две преступные группировки, организовавшие нелегальную переправку за границу украинцев призывного возраста.

Свои "услуги" злоумышленники оценивали от 3 до 8 тыс. долл. с клиента. За эти суммы они "гарантировали" перемещение через госграницу вне установленных пунктов пропуска.

Одним из организаторов схемы оказался работник Винницкой таможни.