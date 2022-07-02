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Россия использует противокорабельные ракеты для наземных целей из-за сокращения запасов более точного современного оружия, - Минобороны Британии

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Россия использует противокорабельные ракеты для наземных целей из-за сокращения запасов более точного современного оружия, - Минобороны Британии
Британская разведка считает, что РФ использует старые противокорабельные ракеты во время наземных атак из-за вероятного сокращения запасов более точного оружия.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Россия продолжает использовать противокорабельные ракеты воздушного базирования в их вторичной роли при наземных атаках, вероятно, из-за сокращения запасов более точного современного оружия", – говорится в обзоре.

Как отмечается, анализ записей с камер видеонаблюдения показывает, что ракета, попавшая в ТЦ Кременчуга 27 июня 2022 года, предположительно была Х-32. Это модернизированная версия ракеты советских времен Х-22.

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По словам британской разведки, хотя у Х-32 есть несколько улучшенных характеристик по сравнению с Х-22, она все еще не оптимизирована для точного поражения наземных целей, особенно в городских условиях.

"Это значительно увеличивает вероятность сопутствующего ущерба при нацеливании на застроенные территории", – говорится в обзоре.

По данным разведки, удары 30 июня 2022 года по Одесской области, вероятно, были нанесены ракетами Х-22.

"Это оружие еще менее точно и непригодно для высокоточных ударов и почти наверняка неоднократно приводило к жертвам среди гражданского населения на протяжении последних недель", – отмечается в обзоре.

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Британская разведка также констатирует, что российские войска продолжают достигать незначительного продвижения вокруг Лисичанска, в районе продолжаются авиаудары и артиллерийские удары, а украинские войска, вероятно, продолжают блокировать российские силы на юго-восточной окраине Лисичанска.

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Топ комментарии

  • Мобильный крематорий
    Отдельный привет всем тем "экспертам", у которых ракеты строго поделены по назначению.
    Ракета это заполненная взрывчаткой болванка с двигателем. Любой, повторяю !!!ЛЮБОЙ!!! ракетой можно стрелять по любой поверхности (вода, суша). Вопрос лишь в эффективности и точности.
  • Иван Петров d4225322
    Тактика стрельбы по всему подряд это как бы новшество российской военной машины.
  • valeriy svan
    То, что реально можно сделать сейчас для снижения интенсивности ракетных обстрелов Украины это официальное письмо в США для отключения GPS, это сделает невозможным позиционирование при прицеливании ракеты. В Вашингтоне ждут это письмо уже несколько недель. Подробней у Ю.Швеца в ролике https://youtu.be/EPd7FOB-HV4 с 26 минуты.
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