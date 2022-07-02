Обстрел Кременчуга: семьям погибших в ТЦ выплатят по 100 тыс. грн, - мэр Малецкий

Кременчугский городской совет принял решение об увеличении материальной помощи семьям пострадавших в результате российского ракетного удара по ТЦ "Амстор" до 100 тысяч гривен.

Об этом сообщил мэр города Виталий Малецкий в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Увеличиваем в два раза помощь семьям погибших в ТЦ Амстор. Вместе с депутатами городского совета приняли решение об увеличении выплаты от всей кременчугской громады с 50 000 до 100 000 грн каждой семье погибшего в этой страшной трагедии. Также выделили средства на оплату захоронений всех погибших. Делаем все возможное, чтобы помочь семьям погибших. Кременчуг объединился, помогает и скучает по погибшим", — рассказал он.

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Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По меньшей мере, 19 человек погибли, более полусотни получили ранения. 1 июля ГСЧС сообщило, что спасатели обследовали и разобрали обломки на 90% общей площади ТЦ "Амстор". С начала работ на месте удара было обнаружено 29 фрагментов тел. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.