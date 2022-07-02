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ЕС может разрешить транзит в Калининград, но будут ограничения, - Spiegel

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ЕС может разрешить транзит в Калининград, но будут ограничения, - Spiegel
ЕС планирует разрешить транзит через Литву в Калининградскую область подсанкционных товаров, но в ограниченном количестве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет Spiegel.

По данным издания, в ближайшие дни Еврокомиссия намерена опубликовать разъяснения по применению санкций.

"Разъяснение Еврокомиссии напрямую касается всех стран-членов ЕС, но в основном оно касается только ситуации с Калининградом. Согласно документу, России будет позволено транспортировать подсанкционные товары в Калининград, но только в объеме, соизмеримом с поставками до вторжения", - говорится в сообщении.

Это правило призвано предотвратить экспорт продукции в другие страны через Калининград в нарушение санкций ЕС. По документам литовской таможни будет определено, сколько именно России можно доставить в анклав.

Читайте: Германия боится военного конфликта с РФ из-за действий Литвы по Калининграду, – Spiegel

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Топ комментарии

  • Светлана Круп
    Прогнулись , соплежуи. Кацапы увидят слабину и на голову сядут. Ну ничему жизнь идиотов не учит!
  • Артем 42df2539
    Почалося, як тільки дотиснули і русняві почали стогнати, так знову все потрібно відміняти, подивимося, що Литовці скажуть
  • Aleksey NotBad
    ЕС хлебом не корми, дай прогнуться под парашу, тьфу. У маленькой Литвы яйца больше чем у всего Евросоюза.
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