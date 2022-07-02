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"Нравится - не нравится, терпи, моя красавица": Глава МИД Латвии Ринкевич ответил Захаровой, критиковавшей внесение украинского борща в список наследия ЮНЕСКО

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"Нравится - не нравится, терпи, моя красавица": Глава МИД Латвии Ринкевич ответил Захаровой, критиковавшей внесение украинского борща в список наследия ЮНЕСКО
Глава МИД Латвии Ринкевич ответил представителю МИД РФ Марии Захаровой фразой Путина.

Как передает Цензор.НЕТ, Захарова раскритиковала внесение украинского борща в список наследия ЮНЕСКО.

"Нравится – не нравится, терпи, моя красавица", – ответил ей министр.

Напомним, 8 февраля 2022 года Путин заявил Зеленскому, что альтернативы минским договоренностям по урегулированию на Донбассе нет и добавил: "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица".

Ранее сообщалось, что украинский борщ был внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
  • Женя-Женя
    респект Ринкевичу!
  • Роман Єжов
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