"Нравится - не нравится, терпи, моя красавица": Глава МИД Латвии Ринкевич ответил Захаровой, критиковавшей внесение украинского борща в список наследия ЮНЕСКО

Глава МИД Латвии Ринкевич ответил представителю МИД РФ Марии Захаровой фразой Путина.

Как передает Цензор.НЕТ, Захарова раскритиковала внесение украинского борща в список наследия ЮНЕСКО.

"Нравится – не нравится, терпи, моя красавица", – ответил ей министр.

Напомним, 8 февраля 2022 года Путин заявил Зеленскому, что альтернативы минским договоренностям по урегулированию на Донбассе нет и добавил: "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица".

Ранее сообщалось, что украинский борщ был внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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