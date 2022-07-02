В Украине стартовала вступительная кампания-2022: началась регистрация электронных кабинетов для выпускников 11 классов, - Шкарлет

Для выпускников 11 классов уже открыта регистрация электронных кабинетов в рамках вступительной кампании – 2022 год.

Об этом в Телеграме сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, передает Цензор.НЕТ.

"​Вчера начался основной этап вступительной кампании 2022 года.

Уже открыта регистрация электронных кабинетов для выпускников 11-х классов. Поступающие смогут подавать заявления в заведения высшего и профессионального высшего образования в онлайн-режиме с 29 июля.

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Перед началом регистрации электронных кабинетов рекомендуем будущим студентам внимательно ознакомиться с инструкциями. Регистрация будет открыта на протяжении всего времени подачи заявлений, поэтому не спешите создавать кабинет в первые дни.

Рекомендация для поступающих, имеющих право на льготу: до начала подачи заявлений необходимо обратиться в ближайшее учебное заведение с подтверждающими документами", - проинформировал он.