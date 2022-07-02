В Украине стартовала вступительная кампания-2022: началась регистрация электронных кабинетов для выпускников 11 классов, - Шкарлет
Об этом в Телеграме сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера начался основной этап вступительной кампании 2022 года.
Уже открыта регистрация электронных кабинетов для выпускников 11-х классов. Поступающие смогут подавать заявления в заведения высшего и профессионального высшего образования в онлайн-режиме с 29 июля.
Перед началом регистрации электронных кабинетов рекомендуем будущим студентам внимательно ознакомиться с инструкциями. Регистрация будет открыта на протяжении всего времени подачи заявлений, поэтому не спешите создавать кабинет в первые дни.
Рекомендация для поступающих, имеющих право на льготу: до начала подачи заявлений необходимо обратиться в ближайшее учебное заведение с подтверждающими документами", - проинформировал он.