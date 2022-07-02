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В Украине стартовала вступительная кампания-2022: началась регистрация электронных кабинетов для выпускников 11 классов, - Шкарлет

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В Украине стартовала вступительная кампания-2022: началась регистрация электронных кабинетов для выпускников 11 классов, - Шкарлет
Для выпускников 11 классов уже открыта регистрация электронных кабинетов в рамках вступительной кампании – 2022 год.

Об этом в Телеграме сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, передает Цензор.НЕТ.

"​Вчера начался основной этап вступительной кампании 2022 года.

Уже открыта регистрация электронных кабинетов для выпускников 11-х классов. Поступающие смогут подавать заявления в заведения высшего и профессионального высшего образования в онлайн-режиме с 29 июля.

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Перед началом регистрации электронных кабинетов рекомендуем будущим студентам внимательно ознакомиться с инструкциями. Регистрация будет открыта на протяжении всего времени подачи заявлений, поэтому не спешите создавать кабинет в первые дни.

Рекомендация для поступающих, имеющих право на льготу: до начала подачи заявлений необходимо обратиться в ближайшее учебное заведение с подтверждающими документами", - проинформировал он.

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Топ комментарии

  • Urs
    та які емоції? котострофа - це коли половина населення коти: поспати, пожерти, і щоб гівно за ними з лотка виносили.
    Про дві тисячі заяву написали, чи просто ********* тут ***** з кацапськогої тєлєги? Бачу, всі свіжезарегані поражєнці з однаковими методичками лізуть в коменти.
  • Urs
    шо, не вдалося вчасно з'їбатись? ну, кругом Шацького озера лісів багато, рий землянку, днів шістьсот пересидиш. Або можно через білоруський кордон чкурнуть.
  • Urs
    интересно, как происходит мыслительный процесс у родителей абитуриентов, оставляющих своих детей в оккупации, и посылающих их в очевидное будущее за железный занавес, с грохотом опускающийся на границы лепрозория...
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