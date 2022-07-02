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Путин ненавидит благополучие европейцев, поэтому Евросоюзу следует продолжать поддержку Украины, - Кулеба

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Путин ненавидит благополучие европейцев, поэтому Евросоюзу следует продолжать поддержку Украины, - Кулеба
Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что, поддерживая Украину, партнеры поддерживают и себя.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжать поддержку Украины крайне важно для европейских партнеров, потому что Путин ненавидит благополучие европейцев и хочет принести кризис к дверям каждого европейского дома. Украина мешает этим злонамеренным планам. Поддерживая нас, партнеры поддерживают себя", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Цитаты, притчи, афоризмы.
    Мальчик хочет в табло
  • Colt
    У путина никакой фантазии - создаёт проблемы и хочет за их устранение что-то получить.
    Вот и получит *****.
  • Цитаты, притчи, афоризмы.
    Август наближается👍💥
    Всем запастись попкорном и приготовит удобные места перед экраном❗Будет месяц самых классных новостей и видео 👍
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