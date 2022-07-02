Путин ненавидит благополучие европейцев, поэтому Евросоюзу следует продолжать поддержку Украины, - Кулеба
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Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что, поддерживая Украину, партнеры поддерживают и себя.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Продолжать поддержку Украины крайне важно для европейских партнеров, потому что Путин ненавидит благополучие европейцев и хочет принести кризис к дверям каждого европейского дома. Украина мешает этим злонамеренным планам. Поддерживая нас, партнеры поддерживают себя", - говорится в сообщении.
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