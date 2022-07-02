Оккупанты под давлением заставляют учителей согласиться на преподавание по программам РФ, - The Guardian

Так называемая оккупационная "власть" обязывает учителей на захваченных территориях Украины подписать документ о готовности обучать детей по российской школьной программе.

Об этом изданию The Guardian рассказали непосредственно находящиеся в оккупации на юго-востоке Украины педагоги, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду. Их имена не называют из соображений безопасности.

По словам учителей, оккупанты угрожают им увольнением и даже выселением из собственных домов, если они не пойдут на сотрудничество.

Ситуация, которая разворачивается вокруг вопроса начала нового учебного года, ставит педагогов в оккупации в тупик, ведь оккупанты под давлением заставляют прибегать к действиям, которые украинские власти рассматривают как коллаборационизм, за что предусмотрена уголовная ответственность.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кладбище российской техники в Херсонской области. ВИДЕО

По данным издания, в середине июня оккупанты заявили, что до 21 июля педагоги должны либо подписать документ, удостоверяющий их готовность обучать детей по российской школьной программе, либо уволиться.

Один из учителей, живущий в селе на оккупированной территории Харькова, сказал:

"Пока документ просили подписать только учителей истории, географии, языка и начальных классов".

В то же время он добавил, что учебные программы по математике, физике, биологии и химии в России не имеют пропаганды, поэтому их, по крайней мере, пока оставляют в покое.

Напомним, Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание до трех лет лишения свободы за обучение детей в школах по российской программе.

Также читайте: Путин принял решение о вторжении в Украину за год до него или, возможно, раньше, - Шольц

При этом образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев считает, что прокурорам следует учитывать обстоятельства такого сотрудничества.

"Мы должны очень четко различить, заставляли ли человека работать под давлением или даже под угрозой жизни, или он добровольно сотрудничал, была ли инициатива сотрудничать", - заявил уполномоченный.