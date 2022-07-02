Планировала стать оккупационным "министром образования": директора киевской школы будут судить за госизмену

Директора одной из частных школ Киева будут судить за государственную измену.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

По данным следствия, обвиняемая до начала военной агрессии РФ против Украины работала директором одной из частных столичных школ. У женщины были пророссийские взгляды и она поддерживала оккупацию части Украины.

"Она сотрудничала с представителем РФ, который участвовал в проведении информационных акций против Украины и имел связи со спецслужбами РФ. Женщина передавала ему информацию о местонахождении ВСУ и терробороны, а также о государственных, политических и культурных деятелях Украины, выступающих против российской агрессии", — говорится в сообщении.

В вознаграждение за свою работу обвиняемая планировала занять должность министра образования в оккупационном органе. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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