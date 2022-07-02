Учебный год в Харьковской области начнется 1 сентября. Формат будет зависеть от ситуации безопасности, - Синегубов

Новий навчальний рік у школах Харкова та області розпочнеться традиційно 1 вересня, але чи будуть діти ходити в школу або продовжать вчитися дистанційно, залежить від ситуації з безпекою.

Об этом заявил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, предстоящий учебный год в Харьковской области начнется 1 сентября. Но в каком формате будет зависеть от ситуации безопасности.

"Харьковщина на сегодняшний день является фронтовой областью. Главная задача – это сохранить жизнь и здоровье наших детей и учителей", - отметил Синегубов.

Он сообщил, что в тех населенных пунктах, где будет разрешать ситуация, будет рассмотрен вариант офлайн-обучения. Перед этим школы должны проверить специалисты ГСЧС, чтобы выяснить, нет ли на территории взрывоопасных предметов, работают ли системы оповещения, обозначены ли пути эвакуации.

"В школах или возле них должно быть укрытие, где в случае опасности смогут скрыться все учащиеся и работники. Во время воздушной тревоги образовательный процесс будет прерван и, по возможности, продолжен в укрытии", - подчеркнул Синегубов.

Он сообщил, что в настоящее время на временно оккупированных территориях в регионе находится 165 школ.

"Учащиеся этих заведений смогут учиться дистанционно или в других заведениях на подконтрольных Украине территориях. Дистанционно будут учиться ученики школ, которые расположены ближе чем за 40 км к линии боевых действий. Это касается тех заведений, которые полностью разрушены в результате обстрелов", - сказал Синегубов.

Смотрите: Немецкие PzH 2000 работают по российским захватчикам на востоке Украины, - Минобороны. ВИДЕО

По его словам, в результате российской вооруженной агрессии в регионе разрушены 16 учреждений общего среднего образования, повреждены - 191.

До начала боевых действий в школах Харьковской области обучалось почти 260 тыс. детей школьного возраста. По предварительным данным, около половины учащихся (около 130 тыс.) выехали с территории области, в том числе и за границу. Кроме этого были вынуждены покинуть свои дома 8,4 тысяч учителей области.

Относительно ПТУ и вузов, по словам Олега Синегубова, рассматривается традиционный или смешанный формат обучения (очно-дистанционный), но с учетом ограничений военного времени и обеспечения безопасности участников образовательного процесса.