За сутки в Николаевской области в результате российских обстрелов ранены 14 человек, - облсовет

В Николаевской области за последние сутки в результате обстрелов со стороны российских захватчиков ранены 14 человек.

Об этом в Телеграме сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину. Снова досталось громадам Баштанского и Николаевского районов. Под обстрелы попали Широковская, Березнегуватская, Первомайская и Галицыновская громады.

Всего же за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 14 человек. Пострадавших детей нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

В общей сложности, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 274 гражданина, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 44 пострадавших получили помощь амбулаторно", – говорится в сообщении.

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