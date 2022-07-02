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Более 10 тысяч мариупольцев находятся в "тюрьмах" так называемой "ДНР", - мэр Бойченко

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Более 10 тысяч мариупольцев находятся в "тюрьмах" так называемой "ДНР", - мэр Бойченко
Более 10 тысяч мариупольцев находятся в "тюрьмах" так называемой "ДНР". Мирные гражданские жители были задержаны оккупантами и направлены в места лишения свободы. Известно о четырех таких тюрьмах: две в Еленовке, а также в Донецком СИЗО и Макеевке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

"Люди находятся в ужасных и бесчеловечных условиях, как в концлагере. Закрыты в тесных камерах 2 на 3 метра по 10 человек. Мариупольцы почти не получают воду и еду. Их не водят на улицу. Они не имеют никакого доступа к нормальной медицинской помощи и подвергаются разным формам пыток - от психологической до физической", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что оккупанты создали настоящие концлагерные условия, в которых мирные мариупольцы вынуждены выживать.

"Призываю Международный Красный Крест и ООН обратить внимание на незаконное задержание гражданских жителей города. Применить все возможные инструменты для получения списков заключенных. Добиться, чтобы они получили достойные условия пребывания. И совместно работать над освобождением каждого мариупольца", - подчеркнул Вадим Бойченко. .

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Топ комментарии

  • Right Right 2d264255
    80% людей в Маріуполі за прокацапське лайно, сподіваюсь що тепер вони розуміють до чого приводять прокацапські партії Україні
  • Sophia-Maria Duglass
    Особо надо уделить внимание женщинам - их подвергают насиллю , изнасилованиям и потом убивают .
    ОБ этом кацапском кошмаре должен знать весь мир
  • Danilo Kosmina 10be22a1
    почему-то активность д"Ермаков-татаровых не распространяется на "грязную-неблагодарную" работу по освобождению заложников Мариуполя, попавших в нечелевеческие жернова не без стараний из той же ж ОПы и Верещук..(
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