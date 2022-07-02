Посол Толкач призвал Сербию присоединиться к санкциям против РФ: Мы защищаем будущее Европы, а значит и ваше

Посол Украины в Сербии Владимир Толкач призвал страну присоединиться к санкциям против РФ.

Об этом заявил посол Украины в Сербии Владимир Толкач, передает Цензор.НЕТ.

В своем выступлении представитель Украины отметил, что его страна борется против российского агрессора, защищая не только себя, но и демократические ценности и свободу, а также будущее Европы.

"Сербия избрала европейский путь, а значит, мы защищаем будущее Сербии", — говорится в сообщении.

Посол Толкач призвал сербскую сторону присоединиться к санкциям против государства-террориста РФ, а также усилить совместные усилия по остановке агрессора, представляющего угрозу для Объединенной Европы.

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