Румыния готова помочь пострадавшим от ракетных ударов РФ по Одесской области, - глава МИД Ауреску

Румыния готова помочь пострадавшим от российских ракетных обстрелов Одесской области, который произошел в ночь с 30 июня на 1 июля.

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Богдан Ауреску, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на digi24.ro.

"Эта ужасная ситуация, которая сложилась из-за атаки российских войск на Одесский регион, подтверждает, что эта война не только незаконна, но и безнравственна, и должна закончиться как можно быстрее", - заявил Ауреску.

По данным издания, в разбомбленном россиянами санатории отдыхали дети из Молдовы. Ауреску добавил, что поддерживает связь с коллегами в Молдове, выясняя, какая помощь необходима.

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"Это еще одно грубое нарушение международного гуманитарного права, еще одно грубое нарушение правил ведения войны, боевых действий. Поскольку международное гуманитарное право запрещает гражданским лицам быть объектами военных нападений, оно запрещает привлекать гражданские объекты к боевым действиям", - добавил он. .

Напомним, в ночь на 1 июля оккупанты ударили ракетами по Одесской области. Одна из ракет попала в 9-этажное здание. Также ракеты попали в базу отдыха. В списке погибших не менее 21 человек, около 40 - ранены.