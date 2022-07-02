Мэра Чернигова Атрошенко снова не выпустили за границу. В ОП говорят, что идет война.. ДОКУМЕНТ

Мэру Чернигова Владиславу Атрошенко не разрешили пересечь границу с Польшей на пункте пропуска "Краковец".

Об этом сообщил сам Атрошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мне, как мэру Чернигова, безосновательно запретили рабочий визит в Швейцарию, на Конференцию по восстановлению Украины и Черниговщины в частности", — говорится в сообщении.

"Принято решение об отказе в пересечении государственной границы на выезд из Украины гражданину Украины Атрошенко" - говорится в ответе пограничников Атрошенко.

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Атрошенко отметил, что, по его мнению, отказ ему в выезде дискредитирует Украину и президента.

В отказе говорится, что у Атрошенко нет оснований на пересечение границы согласно закону "О мобилизации" и он не предоставил соответствующих документов. На это он ответил, что не согласен с отказом и ему не сообщили его причину.







Первый раз Атрошенко не выпустили за границу 19 июня.

В свою очередь заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко отметил: "Мэры некоторых городов возмущаются, что их не выпускают за границу. Во-первых, напоминаю для тех, кто забыл: в Украине идет ВОЙНА! Особенно это касается приграничных регионов и тех, которые еще совсем недавно были оккупированы. Опасность не миновала!

Займитесь уже громадами, чтобы вас наконец-то увидели люди, а вы их проблемы. Для тех, для кого сигнал не ясен, найдутся другие пути, как помочь громадам и городам. Без вас".