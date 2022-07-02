Российские оккупанты сужают кольцо: пытаются задавить не только бизнес, но и работников разных структур, - мэрия Херсона

На Херсонщине захватчики пытаются "задавить" бизнес, отбирают у предпринимателей имущество и скупают за бесценок агропродукцию.

Об этом в эфире телемарафона заявил и.о. заместителя городского головы Херсона Роман Головня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас сложилась такая ситуация, что оккупанты сужают кольцо, пытаются задавить не только бизнес, но и работников разных структур, которые должны работать по законам Украины, по Женевской конвенции, и сейчас всех пытаются загнать под это сотрудничество с рф, бизнес в том числе" , - сказал Головня.

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По его словам, это давление, в частности, в финансовых расчетах. Захватчики манипулируют курсом: заявили курс рубля к гривне 2/1, теперь – 1,5. Они также заставляют бизнес "перерегистрироваться" и снимают "налоги" в ручном режиме, наличными.

"А если человек выражает проукраинские взгляды, то его пытаются максимально прижать, и нередкие случаи, что имущество отбирается", - отметил Головня.

По его словам, фермеров заставляют продавать агропродукцию по грабительским ценам.