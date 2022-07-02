Из-за угрозы из Беларуси в каждом районе Львова создадут штабы обороны, - Садовый

Во Львове рассматривается вариант формирования резервных добровольческих батальонов из работников городского совета и коммунальных предприятий.

Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация на белорусско-украинской границе непредсказуема и в этом ее наибольшая сложность. Сегодня собрал оперативное совещание с участием военного и гражданского руководства Львова, чтобы понимать, как мы будем действовать на случай эскалации со стороны Беларуси. Проговорили план обороны и силы и средства, находящиеся в ведении города. Ситуация меняется, поэтому наши оборонные стратегии также нуждаются в изменениях и обновлениях.

В каждом районе города будет создан штаб обороны и проведена дополнительная подготовка для членов добровольческих формирований терробороны. Пока силы терробороны не будут переводить на круглосуточное дежурство, однако это решение может измениться в любой момент. Также рассматриваем вариант формирования резервных добровольческих батальонов из работников городского совета и коммунальных предприятий", – отметил глава города.

Также, сообщил Садовый, в городе продолжают формировать стратегический резерв продуктов на случай блокирования путей снабжения.

"Нужно готовиться к холодной зиме и обеспечить возможность обогрева без газа. Это общие итоги, которыми могу поделиться. Важно, чтобы львовяне знали, что город в безопасности, а у врага не было достаточно информации для осуществления провокаций", — подытожил мэр.

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