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Из-за угрозы из Беларуси в каждом районе Львова создадут штабы обороны, - Садовый

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Из-за угрозы из Беларуси в каждом районе Львова создадут штабы обороны, - Садовый
Во Львове рассматривается вариант формирования резервных добровольческих батальонов из работников городского совета и коммунальных предприятий.

Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация на белорусско-украинской границе непредсказуема и в этом ее наибольшая сложность. Сегодня собрал оперативное совещание с участием военного и гражданского руководства Львова, чтобы понимать, как мы будем действовать на случай эскалации со стороны Беларуси. Проговорили план обороны и силы и средства, находящиеся в ведении города. Ситуация меняется, поэтому наши оборонные стратегии также нуждаются в изменениях и обновлениях.

В каждом районе города будет создан штаб обороны и проведена дополнительная подготовка для членов добровольческих формирований терробороны. Пока силы терробороны не будут переводить на круглосуточное дежурство, однако это решение может измениться в любой момент. Также рассматриваем вариант формирования резервных добровольческих батальонов из работников городского совета и коммунальных предприятий", – отметил глава города.

Также, сообщил Садовый, в городе продолжают формировать стратегический резерв продуктов на случай блокирования путей снабжения.

"Нужно готовиться к холодной зиме и обеспечить возможность обогрева без газа. Это общие итоги, которыми могу поделиться. Важно, чтобы львовяне знали, что город в безопасности, а у врага не было достаточно информации для осуществления провокаций", — подытожил мэр.

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Топ комментарии

  • Мистер Пиквик
    В принципі, Лукашенко і нападати не треба, він своє завдання вже виконує. Підняти паніку, щоб зусилля і кошти витрачалися на якісь нісенітниці, замість того щоб укріпити важливу лінію фронту на Донбасі і Півдні.
  • Ihor Hrytseliak
    Мали б вже створити чи почати створювати 24 лютого.Знову курва не на часі?Коли цих людей щось навчить?І інвестиції в оборонні підприємства були не на часі?А коли москалі поперли то заговорили з жалем((А рови хоч прокопали протитанкові,чи потім сумно пошкодуємо?(((
  • Royal Flush d24c21f6
    а тим часом влада продовжує підтримувати дипломатичні стосунки з кривавим, режимом бульбафюрера Лукашенка, винного у масових обстрілах та загибелі десятків тисяч мирних громадян України.
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