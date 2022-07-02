С 16 июня ВСУ уничтожили по меньшей мере 8 складов боеприпасов ВС РФ на Донбассе, - Бутусов

Уничтожение российской логистики приведет к резкому уменьшению российских наступательных возможностей.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"С 16 июня Вооруженные силы Украины уничтожили как минимум 8 значительных складов боеприпасов ВС РФ на Донбассе. Особое значение имеет ликвидация склада артиллерийской бригады в Хрустальном и сегодняшний невероятный по силе взрыв склада 1-го армейского корпуса в Попасной, через который идет основное снабжение российских войск по направлению Бахмут-Лисичанск. ВСУ проводит стремительное перевооружение на системы НАТО, и поставки высокоточных боеприпасов имеют ключевое значение", - подчеркнул он.

По словам Бутусова, поставки пушек, РСЗО НАТО, а также уничтожение российской логистики приведут к резкому уменьшению российских наступательных возможностей.

"Это потери, которые Россия не сможет восполнить. Украина тормозит масштабы российского артиллерийского наступления. Когда НАТО развернет свою масштабную программу ленд-лиза, Украина сможет получить преимущество в количестве новейших высокоточных артиллерийских систем, а впоследствии и разгромить российских оккупантов. Уничтожение складов - это" жест доброй воли", которого российская армия не способна избежать", - подытожил главный редактор Цензор.НЕТ.

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