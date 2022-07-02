Работаем вместе с ЕС над седьмым пакетом санкций относительно России, - Кулеба
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Евросоюз ведет подготовку седьмого пакета санкций относительно России за ее вторжение в Украину.
Об этом сообщил в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"В телефонном разговоре с Жозепом Боррелем обсудили дальнейшие шаги после того, как Украина стала страной-кандидатом в ЕС и согласовали позиции перед встречей министров иностранных дел G20. Мы оба согласны с необходимостью седьмого пакета санкций ЕС относительно России и работаем над этим", – написал Кулеба.