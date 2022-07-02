Новости • Санкции против России

Работаем вместе с ЕС над седьмым пакетом санкций относительно России, - Кулеба

1 35610
Работаем вместе с ЕС над седьмым пакетом санкций относительно России, - Кулеба
Евросоюз ведет подготовку седьмого пакета санкций относительно России за ее вторжение в Украину.

Об этом сообщил в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"В телефонном разговоре с Жозепом Боррелем обсудили дальнейшие шаги после того, как Украина стала страной-кандидатом в ЕС и согласовали позиции перед встречей министров иностранных дел G20. Мы оба согласны с необходимостью седьмого пакета санкций ЕС относительно России и работаем над этим", – написал Кулеба.

Читайте: Путин ненавидит благополучие европейцев, поэтому Евросоюзу следует продолжать поддержку Украины, - Кулеба

Топ комментарии

  • Elena Volhova
    Сьомий пакет німцям потрібен лише щоб шостий послабити?
  • user009
    мо краще перший пакет щодо німеччини і угорщини прийняти?
  • Велемир
    Необхідні санкції проти Гундяєва. Якщо угорщина знову буде блокувати, то санкції мають провести країни ЄС окремо, без ЄС. Але одним списком.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости