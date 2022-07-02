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Ключевая цель РФ в этой войне – Одесса и полный контроль над Черным морем, – советник главы МВД Денисенко

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Ключевая цель РФ в этой войне – Одесса и полный контроль над Черным морем, – советник главы МВД Денисенко
Ключевая цель оккупантов в Украине – это на самом деле не Донбасс, а Одесса и полный контроль над Черным морем.

Об этом заявил советник главы МВД Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"По состоянию на сейчас, у них план минимум - это просто аннексия этой территории, а план максимум - это если удастся, то тогда развивать наступление на Николаев и дальше на Одессу. Потому что ключевая цель этой войны это на самом деле не Донбасс, а это безусловно Одесса и полный контроль над Черным морем", - отметил он.

Пока оккупантам, воплотить замысел не удается, объяснил Денисенко.

"Ситуация такова, что мы перерезали систему снабжения частично между частями группировок российской армии на юге Украины. Пока они на этом направлении особо ничего сделать не могут. Они окапываются и готовятся к аннексии этой территории", - подытожил советник министра.

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Топ комментарии

  • Бруно Адольфович
    При чому тут МВС до коментування цієї ситуації? Зі своїми зрадниками мусорами розбереться. В Бердянську парильні перезулился, авто залишили окупантам і прислуговують. Ківа шарікофф це з ваш , Антоніна ригащенко також...не ганьбиться. Слава ЗСУ, слава тим хтоборонить державу а не займається здирництвом на дорогах.
  • Бруно Адольфович
    Цезор перестаньте викидати вислови МВС щодо ситуації на фронті. Цей покер денисов сидить в кабінеті, вирішує питання, не бачить зрадників і хабарників серед мусурви і коментує ситуацію. Давай ще Антоніну Ригащенко запустимо всіх мусорський потвор. А вони що вже побороли корупцію в поліції? Навели порядки в райвідділах? На дорогах патрульні мусора перестали брати хабара? Чи поважати горомадян? Закрийте рота цьому раднику. Для цього є уповноважені ЗСУ, гру.
  • Frol Fedoroff
    Донбасс это сказки для расиянцев. Цели ***** и так понятны.
    1. Сухопутный коридор в Крым - выполнено
    2. Водоснабжение оккупированного Крыма - выполнено
    3. Уничтожение ВСУ и промышленности Украины - не получается
    4. Оккупация Одессы и выход к Приднестровью - - что-то пошло не так.
    5. Полное уничтожение государственности Украины и создание плацдарма для агрессии против Молдовы и стран Балтии. За@буться рашисты пыль глотать
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