Ключевая цель РФ в этой войне – Одесса и полный контроль над Черным морем, – советник главы МВД Денисенко

Ключевая цель оккупантов в Украине – это на самом деле не Донбасс, а Одесса и полный контроль над Черным морем.

Об этом заявил советник главы МВД Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"По состоянию на сейчас, у них план минимум - это просто аннексия этой территории, а план максимум - это если удастся, то тогда развивать наступление на Николаев и дальше на Одессу. Потому что ключевая цель этой войны это на самом деле не Донбасс, а это безусловно Одесса и полный контроль над Черным морем", - отметил он.

Пока оккупантам, воплотить замысел не удается, объяснил Денисенко.

"Ситуация такова, что мы перерезали систему снабжения частично между частями группировок российской армии на юге Украины. Пока они на этом направлении особо ничего сделать не могут. Они окапываются и готовятся к аннексии этой территории", - подытожил советник министра.

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