Враг закрепляется в районе Верхнекаменки на Донецком направлении, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18:00 02.07.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются 129 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь на ротационной основе продолжают выполнять задачи по прикрытию белорусско-украинской границы в приграничных районах Брестской и Гомельской областей. Проводятся тренировки по наведению понтонных переправ. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

На Северском направлении без особых изменений. Противник обстрелял позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Студенок, Толстодубово, Новая Слобода и Белополье.

На Харьковском направлении враг ведет оборону занятых ранее позиций. Совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Золочев, Крестище, Молодова, Коробочкино, Большая Бабка, Малиновка, Ивановка, Черкасская Лозовая, Слатино и Чеполь. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Дементиевка, успеха не имел, отошел. Нанес авиаудар неподалеку от Верхнего Салтова и Прудянки. Проводил воздушную разведку БПЛА "Орлан-10".

На Славянском направлении враг продолжает ведение обороны. Обстреливал из артиллерии районы Долины, Курульки, Адамовки и Барвинкового. Штурмовые действия в районе населенного пункта Богородичное наши воины еще раз успешно отразили.

На Донецком направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру недалеко от Ивано-Дарьевки и Золотаревки. По результатам боевых действий закрепляется в районе населённого пункта Верхнекаменка.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 35 870 человек, 217 самолетов, 186 вертолетов, 1582 танка и 3737 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

На Краматорском направлении вражеские обстрелы зафиксированы вблизи Белогоровки.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливали наши позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Кодемы и Берестового. Возле последнего была проведена разведка боем. Украинские воины дали решительный отпор и заставили врага отойти.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник из артиллерии разных калибров обстрелял районы Авдеевки, Опытного, Нетайлового, Павловки, Орехова, Малиновки, Новоселки и Новоандреевки. Наносил авиаудары неподалеку от Павловки. Наступательные действия врага в районе населенного пункта Новомихайловка украинские защитники остановили и отбросили его.

На Южнобужском направлении оккупанты продолжают систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии. Ведут воздушную разведку БПЛА. По результатам действий украинских воинов противник покинул населенный пункт Ивановка.

Верим в Вооруженные силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!" - говорится в информации Генштаба.

Читайте также: Враг безуспешно штурмовал Богородичное на Славянском направлении, оккупанты отошли от Верхнекаменского, - Генштаб