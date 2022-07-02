Западная Европа выращивает в Украине фашистского монстра, - Лукашенко

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что западные страны якобы планируют захватить приграничные белорусские территории и растят фашистского монстра в Украине.

С таким заявлением Лукашенко выступил на собрании по случаю Дня независимости, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

Большую часть своего выступления белорусский диктатор посвятил Второй мировой войне.

"Мы должны смотреть правде в глаза: новый нацизм уже не просто поднимает голову, он стал во весь рост. Мы видим его в геополитических аппетитах наших западных соседей, жадно поглядывающих на пограничные белорусские и украинские территории. И даже не стесняются открыто говорить о возможной аннексии", - заявил Лукашенко.

Украину в своем выступлении он сравнил с фашистской Германией.

"Так же, как и в прошлом веке, за этими процессами стоит все та же цивилизованная Западная Европа, которая сначала воспитывала монстра по имени фашистская Германия, а затем, чтобы выжить, бросалась в объятия тех, кому еще недавно так сильно хотела поражения. История повторяется. Монстра выращивают в Украине", - считает Лукашенко, добавив, что из белорусов пытаются создать образ врага.

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