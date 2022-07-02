Украинская авиация нанесла удар по вражескому опорному пункту в Николаевской области - уничтожены ЗРК "ТорМ1" и 2 БМП, - ОГ "Південь"

Авиация Вооруженных сил Украины нанесла удар по опорному пункту войск РФ вблизи Благодатного Николаевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает оперативное командование "Південь".

"Мощности противника сокращены на 1 зенитно-ракетный комплекс "ТорМ1", 2 боевые машины пехоты и десяток оккупантов, остальные результаты доразведываются", - говорится в сообщении.

Читайте: Ким об эвакуации из прифронтовых районов Николаевщины: Чуть ли не палками выгоняем