Украинская авиация нанесла удар по вражескому опорному пункту в Николаевской области - уничтожены ЗРК "ТорМ1" и 2 БМП, - ОГ "Південь"
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Авиация Вооруженных сил Украины нанесла удар по опорному пункту войск РФ вблизи Благодатного Николаевской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает оперативное командование "Південь".
"Мощности противника сокращены на 1 зенитно-ракетный комплекс "ТорМ1", 2 боевые машины пехоты и десяток оккупантов, остальные результаты доразведываются", - говорится в сообщении.