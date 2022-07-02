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В результате взрыва мины на пляже Одесщины погиб 1 человек, еще 1 получил ранения, - мэрия

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В результате взрыва мины на пляже Одесщины погиб 1 человек, еще 1 получил ранения, - мэрия
Двое мужчин подорвались на вражеской мине во время отдыха на пляже в Одесской области, в результате 1 человек погиб, 1 – ранен,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Одесский городской совет со ссылкой на сообщения от Оперативного Командования "Південь".

"На одном из пляжей Одесщины компания мужчин решила отдохнуть, невзирая на запрет и предупреждение о минной опасности вдоль всего черноморского побережья и прибрежных вод. Во время заплыва в море один из отдыхающих взорвался подорвался на неустановленном взрывном устройстве, его тело вытащили на берег без признаков жизни. Второй пловец получил контузию и легкие царапины, от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.

Читайте: На побережье в Одесской области взорвалась мина

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Дарвін знову пішов по премію...
  • Ihor Hrytseliak
    Але ж попереджали людей((Чи то нелюди?((
  • Right Right 2d264255
    Знову хтось з уставшіх ат вайни каторие проста хатят атдахнуть
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