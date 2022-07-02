Байден направил в Конгресс письма о принятии Швеции и Финляндии в НАТО

Президент США Джо Байден направил в Конгресс письма о принятии Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс (НАТО).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

"Я предоставляю отчет о вступлении Финляндии и Швеции в Организацию Североатлантического договора, подготовленный в соответствии с разделом 3(2)(E)(ii) резолюции о рекомендациях и согласии на ратификацию протоколов НАТО от 1949 года, а также о вступлении Польши, Венгрии и Чехии от 30 апреля 1998 года", - говорится в письмах Байдена Конгрессу.

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