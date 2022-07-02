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С территории Украины пытались нанести ракетный удар по военным объектам на территории Беларуси, - Лукашенко

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С территории Украины пытались нанести ракетный удар по военным объектам на территории Беларуси, - Лукашенко
Украина пыталась атаковать территорию Беларуси ракетами, но их перехватило ПВО.

Об этом заявил Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Белта".

"Нас провоцируют. Должен вам доложить: три дня назад, может, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но, слава Богу, противовоздушными комплексами "Панцирь" удалось перехватить все ракеты, которые были выпущены Вооруженными силами Украины, - сказал Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня независимости.

Читайте: Беларусь не стремится воевать в Украине, нам эта война не нужна, - Лукашенко

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Топ комментарии

  • Kan Kan 21c2f560
    Если бы завдали то у тебя бы усы отклеелись
  • Aaron Smith d492e1f2
    Опять? А карту принес?
  • botoks
    ой да не ..изди.
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