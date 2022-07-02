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Российские оккупанты обстреливают деоккупированные районы Херсонщины, чтобы не допустить эвакуации людей в Кривой Рог, - военная администрация

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Российские оккупанты обстреливают деоккупированные районы Херсонщины, чтобы не допустить эвакуации людей в Кривой Рог, - военная администрация
Российские захватчики обстреливают деоккупированные населенные пункты Херсонщины, желающих эвакуируют оттуда в Кривой Рог.

Об этом сообщил во время ежевечернего брифинга начальник Криворожской военной администрации Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Враг продолжает артиллерийские и ракетные обстрелы вдоль линии разграничения. Сегодня под огонь орков попали такие населённые пункты на деоккупированой территории Херсонщины: Нововоронцовка, Осокоровка, Князевка, Белая Криница, Белоусово и другие. Разрушения уточняются", - отметил руководитель ВА.

По его словам, желающим выехать оттуда оказывают помощь в эвакуации и расселении в Кривом Роге. Тем, кто остается, власти Криворожья отвозят продукты и необходимое, восстанавливают инфраструктуру.

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Топ комментарии

  • Семен Шкаралупа


    Джерело
  • irenka ko
    Цей Виделкул відкрито раніше працював на ворога, сам його до нас привів, а зараз чомусь йому не подобається рузкій мір. Жери, падло головате , що сам хотів.
  • Beer Bear
    и где контрнаступ анонсированный Дрыстовичем?
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