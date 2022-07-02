Разговор рашиста с женой: "Четвертый батальйон взял в плен своего комбата, чтоб не съ#бался, у них там 300-х дох#ища", - перехват ГУР. АУДИО

В перехвате ГУР рашист из "ДНР" рассказывает жене о большом количестве раненых в армии оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В перехвате "ДНР"овец рассказывает жене о большом количестве раненых. В соседнем подразделении командира, который хотел бежать, задержали его подчиненные: "Четвертый батальон, они взяли в плен комбата. Заставили с ними быть, чтобы не с*е...сбежал. Потому что у них там трехсотых дох… (много). Мы вчера тоже машины грузили. Уже готовы валить. Команда пришла, стоять дальше. Вчера более двадцати человек трехсотых россиян увезли".

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