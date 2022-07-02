Последствия войны в Украине уже ощутили 40% граждан ЕС, - опрос Европарламента

Ухудшение уровня жизни из-за войны в Украине испытывают 40 процентов граждан Европейского Союза.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом веб-департамент Европейского парламента сообщает в телеграм-канале.

"Российская агрессия против Украины усилила общественную поддержку ЕС и восприятие демократии как одной из важнейших ценностей, которые нужно защищать", – говорится в сообщении.

По данным Европарламента, 59 процентов граждан ЕС убеждены, что защищать общие европейские ценности, такие как свобода и демократия, важнее, чем удерживать цены на стоимость жизни.

61 процент европейцев ожидают, что их жизнь может измениться вследствие полномасштабного российского вторжения в Украину. 40 процентов считают, что уровень их жизни уже ухудшился из-за войны.

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